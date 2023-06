Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Terrassendach durch Würfe beschädigt/Kleinkraftrad gestohlen/Gartenlaube brennt in Lendringsen

Menden (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag ein Terrassendach Auf der Heese mit Gläsern und Steinen beworfen. Dabei wurde eine etwa vier Quadratmeter große Glasfläche beschädigt. (cris)

In der Nacht zum Dienstag wurde am Schwitter Weg ein Yamaha-Kleinkraftrad gestohlen. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 917JEB parkte am Ende einer Einfahrt. Die Polizei hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte, gegen 00:30 Uhr, Oberm Rohlande eine Gartenlaube. Durch das Feuer wurde die Laube komplett zerstört. Zudem wurden durch die Hitze ein daneben parkendes Auto und eine Hecke beschädigt. Es ist nach bisherigem Ermittlungsstand möglich, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

