Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit - eine Person leicht verletzt

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr kam es auf der L598 in Fahrtrichtung Walldorf zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zur genannten Zeit bremsten drei Fahrzeuge auf Höhe des Wasserwerks ab, da der Fahrer des vordersten Fahrzeugs nach rechts in den dortigen Feldweg abbiegen wollte. Der 19-jährige Fahrer eines Opels erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW eines 18-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 16-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel des 19-Jährigen war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch nahm den Unfall vor Ort. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

