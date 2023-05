Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Suche nach Meteoriten in den Gleisen verursacht Polizeieinsatz

Elmshorn (ots)

Gestern Abend wurde die Bundespolizei über eine Person in den Gleisen im Bereich der Ost-West-Brücke in Elmshorn informiert. Die Bahnstrecken Elmshorn nach Westerland und nach Kiel wurden gesperrt und zwei Streifen der Bundespolizei entsandt.

Die Beamten konnten auch in dem Streckenabschnitt eine Frau antreffen und sie aus dem Gefahrenbereich nehmen.

Auf Befragen nach ihrem Aufenthalt in den Gleisen gab die 46-jährige Frau an, sie hätte in den Medien von Meteoriten in Elmshorn gelesen und sie wollte selbst "mal gucken". Sie war der Meinung es wäre dort kein Zugverkehr.

Die Bundespolizisten belehrten sie eindringlich über die Gefahren beim Aufenthalt in den Gleisen und die Lebensgefahr in die sie sich begeben hatte.

Die Sperrung der Bahnstrecke konnte nach 10 Minuten aufgehoben werden. Sieben Züge erhielten jeweils 57 Minuten Verspätung.

Die Frau muss mit einer Anzeige rechnen.

