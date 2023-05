Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizisten stellen hochwertige Handys, Uhren, Messer und Rauschgift am Bahnhof sicher

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 01.15 Uhr nahmen Bundespolizisten am Flensburger Bahnhof bei zwei jungen Männern Marihuanageruch wahr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. In den mitgeführten Reisetaschen entdecken die Polizisten jeweils drei Smartphones in Originalverpackungen und fünf Uhren. Auch zwei Messer kamen zum Vorschein sowie eine geringe Menge Rauschgift (6 Gramm Marihuana).

Die beiden 25-Jährigen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.

Bei der eingehenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten insgesamt sechs hochwertige Smartphones in Originalverpackungen. Auf Befragen nach der Herkunft, gaben die Männer an diese in Dänemark gekauft zu haben. Einen Beleg dafür konnten sie jedoch nicht vorlegen. In einer Plastiktüte befanden sich noch fünf Uhren (z.T. Rolex), die aber Plagiate sein dürften.

Die mitgeführten Faust- und Einhandmesser, die Uhren, das Rauschgift und die sechs Handys wurden sichergestellt.

Die beiden Männer müssen nun mit Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen - und Betäubungsmittelgesetz sowie Strafbarer Kennzeichenverletzung nach dem Markengesetz rechnen.

