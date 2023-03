POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Schulbus - acht verletzte Personen

Merzkirchen-Körrig (ots) - In dem Zeitraum vom 26.02.2023 bis 05.03.2023 ereignete sich auf dem Friedhof in Merzkirchen Körrig ein Diebstahl eines circa ein Meter hohen Holzkreuzes. Das Holzkreuz befand sich zuvor am Kopfende des Grabes eines Verstorbenen. Auf dem Kreuz waren der Name, sowie Geburts- und Sterbedatum der dort begrabenen Person eingraviert. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581-91550 mitzuteilen. ...

