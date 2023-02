Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehle vollstreckt - 164 Tage Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein 39-Jähriger, der mit zwei Haftbefehlen gesucht worden war, wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Kräfte des Zoll kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Donnerstagabend (23.02.23) bei der Einreise aus der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Die Überprüfung des Mannes ergab zwei offene Vollstreckungshaftbefehle und zwei Ausschreibungen zur Vermögensabschöpfung. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen in Höhe von gesamt 3280 Euro nicht aufbringen konnte wurde er an die Bundespolizei übergeben. Die Haftbefehle bestanden wegen Verurteilungen aufgrund Betrug und Computerbetrug. Zur Vollstreckung der insgesamt 164 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der 39-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell