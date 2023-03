POL-PDTR: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für 2022/ Nachtrag

Frauenberg (ots) - In der Zeit vom 06.03.2023, 17:00 Uhr und 07.03.2023, 12:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 38 in Frauenberg ein Verkehrsunfall. Vermutlich kam es bei dem Vorbeifahren an einem dort geparkten Fahrzeug zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Baumholder bittet mögliche Zeugen sich unter 06783/9910 oder ...

mehr