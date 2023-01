Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13.-15.01.2023 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Festnahme von 3 Tätern nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl Am Freitag, dem 13.01.2023 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Appartement im Bereich Volgershall. Hierbei verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung und entwendeten eine Geldbörse. Da die Tat von Zeugen beobachtet wurde, konnten die Täter durch die alarmierten Polizeibeamten bei der Flucht festgenommen werden.

Lüneburg - Mehrere Pkw durch Graffiti beschädigt Am Freitagabend wurde festgestellt, dass von einem unbekannten Täter in der Carl-Friedrich-Goerdeler Straße mehrere Fahrzeuge durch silberne Farbe beschädigt wurden. Im Tatzeitraum vom 12.01.2023, 21:00 Uhr bis zum 13.01.2023, 23:20 Uhr wurde der Sprühlack vermutlich im Vorbeigehen auf die Fahrzeuge gesprüht. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Blitzer durch weiße Farbe außer Betrieb gesetzt In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Blitzeranhänger des Landkreises Lüneburg im Bereich Im Sande in Bardowick durch unbekannte Täter mit weißer Farbe beschmiert. Die Geschwindigkeitsüberwachung durch das Gerät war hierdurch in beiden Fahrtrichtungen nicht mehr möglich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Erneuter Betrug mittels WhatsApp Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde die Geschädigte von einer unbekannten Nummer per WhattsApp angeschrieben. In der Nachricht wurde behauptet, dass sie die Tochter der Geschädigten sei, ihr Handy verloren habe und dringend Geld brauchen würde. Da sich die Geschädigte große Sorgen um ihre Tochter machte, veranlasste sie die gewünschte Überweisung. Erst später bemerkte die Geschädigte, dass es sich um einen Betrug handelte. Es wurden mehr als 2700 Euro überwiesen.

Lüneburg - Betrunken gestürzt und Hilfe abgelehnt! Am Samstagabend stürzte ein 19-Jähriger im Bereich der Lüneburger Innenstadt, da er offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Hierbei zog er sich eine blutende Gesichtsverletzung zu. Hilfe wollte er jedoch nicht haben. Stattdessen beleidigte er die von Zeugen angeforderten Rettungskräfte. Auch die daraufhin verständigten Polizeibeamten wurden von dem Betrunkenen beleidigt. Aufgrund der starken Verletzung musste er dennoch mittels Polizei Begleitung ins Klinikum Lüneburg verbracht werden. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Lüneburg - PKW-Einbrecher schlägt erneut zu Am Samstagabend kam es am Lüneburger Bahnhof erneut zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw. Hierbei wurde durch den bislang unbekannten Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein Rucksack entwendet, der sich im Fußraum des Fahrzeugs befand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen. Die Polizei bittet weiterhin in diesem Zusammenhang darum keine Taschen, Handtaschen, Rucksäcke, Geldbörsen, Handys usw. offen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Körperverletzung in Lüchow Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, kam es in Lüchow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei schlugen zwei bisher unbekannte Täter das alkoholisierte Opfer, auch am Boden liegend, mehrfach mit Fäusten. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde weiterhin ein Fahrzeug eines Taxiunternehmens beschädigt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitagabend unterzog eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Fahrzeugführer in Lüchow einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten die Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel feststellen. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Uelzen

Körperliche Auseinandersetzung Nach einem vorangegangenen, verbalen Streit kommt es am Samstagmorgen zwischen einem 22-jährigen Mann aus Uelzen und einem 20-jährigen Mann aus Melle zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Hambrocker Straße in Uelzen. Hierbei schlägt der Uelzener dem Mann aus Melle mit einem länglichen Gegenstand gegen die Schläfe, wodurch dieser leicht verletzt wird.

Beleidigung im Rahmen der Streifenfahrt

Am Samstagmorgen ruft ein 19-jähriger Mann aus Uelzen in der Gudesstraße einem in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahrenden Streifenwagen "Scheiß Bullen" zu und zeigt den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger.

Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte Am Sonntagmorgen streiten sich eine 20-jährige und ihr 19-jähriger Lebensgefährte so laut, dass Nachbarn sich Sorgen machen und die Polizei rufen. Beim Versuch den Streit durch die eintreffenden Polizeibeamten zu schlichten, wird die 20-jährige derart aggressiv, dass sie zwei Beamte im Zuge der Maßnahmen beißt. Die 20-jährige wird daraufhin dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell