Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Haftbefehl im Hotelzimmer vollstreckt ++ Raub auf Tankstelle - Täter flieht mit Kleingeld - Zeugen gesucht ++ Räuberischer Diebstahl im Baumarkt - 24-Jähriger durch Kunden gestellt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 13.01.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - Raub auf Tankstelle - Täter flieht mit Kleingeld - Zeugen gesucht

Zu einem Raub kam es am 12.01. gegen 15:15 Uhr an einer Tankstelle Am Grasweg. Eine bisher unbekannte männliche Person begab sich im laufenden Betrieb der Tankstelle hinter den Tresen zu einem 26-jährigen Angestellten. Dort bedrohte der Täter diesen mehrfach und forderte das Öffnen der Kasse. In der Folge nahm der männliche Täter eine Kunststoffbox mit einer geringen Menge Kleingeld und flüchtete aus der Tankstelle in Richtung Schildsteinweg. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 40 Jahre - circa 170cm - schlank - blaue Kapuzenjacke mit Aufschrift "Lunitec" - schwarze Jacke - schwarze Mütze - schwarze Cargo-Hose - graue/weiße Sportschuhe (Adidas) - blaue Winterhandschuhe mit Streifen - Rucksack mit kleinem Camouflage-Muster (weiß/grau/beige)

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl im Baumarkt - 24-Jähriger durch Kunden gestellt

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 12.01. gegen 18:15 Uhr in einem Baumarkt in der Straße Bei der Keulahütte. Ein 24-Jähriger entwendete eine Stirnlampe aus dem Markt und passierte mit dieser den Kassenbereich. Daraufhin wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen. Der 24-Jährige schubste ihn und riss sich von diesem los. Der 43-jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Durch einen Kunden wurde der Täter vor Ort aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - Randaliererin beschädigt Briefkästen

Am 12.01. gegen 10:30 Uhr wurde am Stadtteiltreff in der Lossiusstraße der Briefkasten beschädigt. Hierbei wurde eine polizeibekannte 27-Jährige beobachtet. Kurzzeitig danach beschädigte sie zudem Briefkästen vor der Hauseingangstür einer Arztpraxis an der Dahlenburger Landstraße. Zudem beschädigte sie den Empfangstresen innerhalb der Praxis. In der Folge flüchtete die Verursacherin. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Haftbefehl im Hotelzimmer vollstreckt - Betäubungsmittel aufgefunden

Bereits seit einigen Wochen wohnte ein 44-Jähriger in einem Lüneburger Hotel. Am gestrigen Tage, 12.01., wurde nun festgestellt, dass dieser sich unter falscher Identität und ohne zahlungsfähig zu sein ein Zimmer gemietet hatte. Der 44-Jährige konnte daraufhin durch Polizeibeamte im Hotelzimmer angetroffen werden. Dort wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen diesen vorliegt. Somit war die nächste Übernachtung in der JVA gesichert. Außerdem konnten Betäubungsmittel innerhalb des Zimmers gefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Betruges und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Amt Neuhaus, OT. Neu Bleckede - mit auf der Fahrbahn stehenden Pkw kollidiert

Mit einem unbeleuchtet auf der Fahrbahn stehenden Pkw Daimler-Benz kollidierte ein 74 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Abendstunden des 12.01.23 auf der Landesstraße 223. Der Mann war von Neu Wendischthun kommend in Richtung Elbfähre unterwegs und kollidierte mit dem Daimler. Der Pkw Ford schleuderte weiter und kam in einem Graben zu stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Clenze, OT. Gistenbeck - Pkws kollidieren - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 12.01.23 auf der Kreisstraße 6. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW war gegen 15:40 Uhr auf der Gemeindestraße von Kussebode in Richtung Clenze unterwegs und missachtete an der Kreisstraße das dortige Stoppschild. Der BMW kollidierte mit einem in Richtung Gistenbeck fahrenden Pkw Nissan eines 39-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Lüchow - Radfahrer in Kreisverkehr touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Pedelecfahrer in den Morgenstunden des 13.01.23 im Kreisverkehr Berthold-Roggan-Ring. Ein 82 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den 71-Jährigen gegen 08:20 Uhr zu spät bemerkt und touchierte diesen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Polizeibeamten verfolgen und stellen Ladendieb

Bekleidung vom Wert von fast 500 Euro wollte ein 20-Jährigen aus Hanstedt i.d. Nordheide in den frühen Nachmittagsstunden des 12.01.23 in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße "mitgehen lassen". Der junge Mann hatte verschiedene hochwertige Kleidungsstücke gegen 14:30 Uhr in einen Rucksack versteckten und versuchte das Geschäft zu verlassen. Eine Verkäuferin sprach den Mann an, der daraufhin die Flucht ergriff; konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung zu Fuß verfolgt und gestellt werden.

Uelzen - Jugendlicher tritt Pkw-Außenspiegel ab

Gegen den Außenspiegel eines in der Ernststraße abgestellten Pkw BMW Mini Cooper trat ein 14-Jähriger in den Abendstunden des 12.01.23. Eine Zeugin beobachtete den Jugendlichen, der zusammen mit anderen Jugendlichen unterwegs war. Die Polizei konnten den Jungen kontrollieren. Es entstand Sachschaden.

Uelzen - Fußgänger an Überweg erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 63 Jahre alter Fußgänger in den frühen Abendstunden des 12.01.23 in der Gudestraße. Der Mann hatte gegen 18:00 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg gequerte. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW erkannte die Situation zu spät und erfasste den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell