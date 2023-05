Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Glückstadt - Mann ohne Fahrkarte tritt Reisende im Zug

Glückstadt (ots)

Samstagnachmittag wurden Bundespolizisten zu einem Einsatz im Zug von Itzehoe nach Hamburg gerufen. Aufgrund einer Streitigkeit hatte der Lokführer einer Nordbahn im Bahnhof Glückstadt gestoppt.

Die Bundespolizeistreife stellte die Kontrahenten im Glückstädter Bahnhof fest. Es soll im Zug zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährige und einem Reisenden gekommen sein. Der 27-Jährige setzte sich neben eine Frau und der Reisende fordert ihn auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Unvermittelt trat der Mann mit dem Fuß in dessen Richtung und traf dabei eine unbeteiligte Frau an der Hand.

Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass der Mann auch keine Fahrkarte hatte. Bei der Durchsuchung wurde noch ein Schlüsselbund mit einer Zutrittskarte gefunden. Es wurde Kontakt zur Firma aufgenommen und ein Verantwortlicher bestätigte den Verlust dieser Karte. Es lag der Verdacht des Diebstahls vor, der Beschuldigte gab jedoch an den Schlüsselbund gefunden zu haben.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet.

Durch die polizeilichen Maßnahmen erhielt der Zug der Nordbahn 45 Minuten Verspätung. Nachfolgende Züge erhielten ebenfalls Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell