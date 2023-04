Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Handewitt - Gestohlene Handys und Bekleidungsartikel in BMW X6 sichergestellt

Handewitt (ots)

Heute Morgen fiel einer Bundespolizeistreife ein dunkler BMW X6 mit polnischem Kennzeichen auf der BAB 7 nach dem Grenzübertritt aus Dänemark auf. Die Kontrolle des Fahrzeugs wurde auf dem ehemaligen Parkplatz Handewitter Forst durchgeführt. Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen.

Im Kofferraum des BMW befanden sich diverse Kartons mit hochwertigen Bekleidungsartikeln und Handys.

Durch den Fahrer konnten keine Eigentumsnachweise für die mehr als 110 Gegenstände vorgelegt werden. Er gab an, sie von einem Bekannten erhalten zu haben um sie für ihn mit nach Polen zu nehmen.

Über das gemeinsame Zentrum in Padborg erfolgte eine Überprüfung des Sachverhalts in Dänemark. Ein Tatort in Dänemark konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Das mutmaßliche Stehlgut mit einen Wert von ca. 10.000 Euro wurde erst einmal durch die Bundespolizei sichergestellt, bis der 41-jährige Pole Eigentumsnachweise erbringt oder ihm eine Straftat in dem Zusammenhang nachgewiesen werden kann. Da er nachweisen konnte, dass das Fahrzeug ihm gehört, durfte er die Dienststelle damit Richtung Heimat wieder verlassen.

