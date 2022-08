Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit dem Roller unterwegs

Diez (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle wurde bereits am Freitag, um 19:30 Uhr, ein 39-jähriger Mann, der mit einem Motorroller unterwegs gewesen ist, überprüft. Hierbei stelle sich heraus, dass er für das Zweirad nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte sowie unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Kontrollörtlichkeit war in der Straße "Am Backsteinbrand".

