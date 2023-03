Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Haushaltshilfe verhindert Betrug durch falsche Polizeibeamte

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (16.03.), kontaktierte ein Unbekannter eine lebensältere Frau aus Meerbusch und gab sich als Polizeibeamter aus. Er teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun nur gegen Zahlung einer Kaution wieder freikommen könne. Die Seniorin war durch die geschilderte Situation in Sorge um ihre Tochter und natürlich bereit, eine höhere Summe bei ihrer Bank abzuheben. Mit ihrer Haushaltshilfe machte sie sich auf den Weg, um das Geld zu besorgen. Das war ihr Glück, denn dieser kamen zu Recht Zweifel an der Geschichte und sie brachte die Seniorin stattdessen zur nächsten Wache. Dort konnte der Sachverhalt als Betrug aufgeklärt werden und es kam zu keinem finanziellen Schaden. Die Seniorin erstattete Anzeige.

"Das kann mir nicht passieren, auf sowas falle ich nicht rein!" sagt sich sehr leicht. Wer plötzlich am Telefon mit einer sehr dramatischen Geschichte konfrontiert und unter Stress gesetzt wird, weil er glaubt, ein Angehöriger benötige dringend Hilfe, kommt meist nicht dazu, darüber nachzudenken, ob das alles so sein kann. Zudem halten die Täter die Angerufenen oft durchgehend am Telefon und lassen so gar nicht zu, dass man einen ruhigen Moment zum Nachdenken hat. Der beste Schutz gegen die vielfältigen Maschen der Kriminellen ist, ihre Tricks zu kennen. Meist haben sie Senioren im Visier. Sprechen Sie mit Ihren lebensälteren Angehörigen über die Betrugsmaschen per Telefon. Wenn diese Sie anrufen, wenn sie sich nicht sicher sind, ist schon viel gewonnen. Halten Sie Kontakt untereinander, so haben Kriminelle weniger Chancen! Oft reicht ein beherztes Eingreifen, wie dieser Fall zeigt.

