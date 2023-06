Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Zeugenaufruf aus Essen (Oldb.)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Roller aufgefunden

In Essen, an einem Feldweg im Bereich des Calhorner Kirchweges, wurde am Mittwoch, 28. Juni 2023, ein ausgeschlachteter Roller aufgefunden. Der Roller kann derzeit keinem Eigentümer und keiner Straftat zugeordnet werden. Der Eigentümer des Rollers, oder Zeugen, die den Roller zuordnen können oder gesehen haben wir dieser dort abgelegt wurde, werden gebeten sich mit der Polizeistation Essen unter 05434/924700 in Verbindung zu setzen.

