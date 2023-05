POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:16 Uhr, machten Zeugen die Polizei auf extremen Verwesungsgeruch an einem Wohnhaus in der Straße Im Rosenthal aufmerksam. Im Zuge der darauf folgenden Einsatzmaßnahmen konnten im Haus ca. 50 - 60 Katzen in teils extrem schlechten Zustand vorgefunden werden. Manche von ihnen waren bereits verendet. Aufgrund des beißenden Gestankes können die Räumlichkeiten nur mit ...

mehr