Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Geseke (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich Im Kreuzungsbereich Mittelhäuser Weg / Doktorpfad ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer aus Geseke verletzt wurde. Gegen 11:00 Uhr war ein 86-jähriger Mann aus Erwitte mit seinem VW Golf auf dem Mittelhäuser Weg in nördliche Richtung unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Geseker mit seinem Pkw Ford den Doktorpfad aus Richtung Störmede in Richtung Oestereiden. An der genannten Kreuzung missachtete der Senior seine Wartepflicht vor dem Stopp-Zeichen, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Fahrzeug des Gesekers. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte ein Zusammenstoß und einen daraus resultierenden Überschlag nicht mehr vermeiden. Er wurde glücklicherweise nur eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während das Fahrzeug des Unfallverursachers fahrbereit blieb, musste der erheblich beschädigte Ford verladen und abtransportiert werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell