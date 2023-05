Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Küchenbrand mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr kam es in der Weststraße in Werl zu einem Küchenbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Anwohner, der den Brand bemerkte, zog sich bei ersten Löschversuchen mit einem Handfeuerlöscher eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Gebäude ist nach Einschätzung der Feuerwehr aktuell unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass eine auf dem eingeschalteten Herd befindliche Bratpfanne den Brand ausgelöst hat. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (mb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell