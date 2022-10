Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.10.2022:

Peine (ots)

Diebstahl von Druckplatten in Peine

Im Zeitraum vom 02.10. bis zum 04.10. sind Druckplatten aus Aluminium bei der Firma Fischer Druck" in der Wilhelm-Rausch-Straße gestohlen worden. Das bemerkenswerte an diesem Diebstahl ist, dass es sich um insgesamt 15 Europaletten mit einem Gesamtgewicht von rund 6 t handelt. Der oder die bislang unbekannten Täter müssen also mit einem Transporter, wahrscheinlich einem LKW vor Ort gewesen sein. Die Paletten müssen mit einem weiteren Hilfsmittel aus einer Lagerhalle der Firma transportiert und anschließend verladen worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, die am Wochenende des "Tags der deutschen Einheit" LKW Verkehr an der Firma bemerkt haben, werden gebeten sich zu melden. Gewöhnlicherweise findet am Wochenende dort keinerlei Lieferverkehr statt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell