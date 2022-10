Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER

Peine

13.10.2022:

Peine (ots)

Polizei in Salzgitter-Bad mit Kontrollen

Im Zusammenhang mit sogenannten "Schrottsammlern", in diesem Fall mit unerlaubten Schrottsammlern, hat die Polizei in Salzgitter-Bad am Vormittag des 12.10. intensive Kontrollen durchgeführt. An mehreren festen Kontrollstellen und auch mobil im Stadtgebiet sind Fahrzeuge und deren Ladung überprüft worden. Dabei zeigte sich sehr schnell, dass die Kontrollen aus gutem Grund durchgeführt wurden. Bei insgesamt 19 kontrollierten Fahrzeugen wurden 65 Ordnungswidrigkeiten und 9 Straftaten festgestellt und geahndet. Ein Großteil dieser Verstöße bewegte sich im Bereich gewerberechtlicher Delikte, aber auch fehlerhafte Ladungssicherung, Steuerverstöße und Verkehrsdelikte wurden aufgenommen.

