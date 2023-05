POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Möhnesee (ots) - Am Freitag, 19.05. gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Alleinunfall eines 30-jährigen Kradfahrers aus den Niederlanden. Er befuhr die Forststraße in Möhnesee und kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer verletzte sich leicht und wurde einem Soester Krankenhaus zugeführt. Das Krad musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Eine ...

mehr