POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Werl (ots)

Am Freitag, 19.05. gegen 16:00 Uhr kam es auf der K38 "Höhenweg" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Fahrzeugführer aus Hamm und einer 75-jährigen Fahrzeugführerin aus Unna. Der 40-Jährige beabsichtigte den Höhenweg aus einem Feldweg kommend zu queren. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit der auf dem Höhenweg in Fahrtrichtung Hilbeck fahrenden Fahrzeugführerin falsch ein. Diese konnte einen Zusammenstoß mit dem wechselnden Pkw nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Graben geschleudert. Er wurde leicht verletzt und begab sich anschließend eigenverantwortlich in ärztliche Behandlung. Der Pkw des Hammers musste aufgrund der starken Beschädigung abgeschleppt werden. Eine entsprechende Unfallanzeige wurde gefertigt. (hav)

