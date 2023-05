Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 31-jährige Frau aus Münster mit ihrem PKW Citroen gegen 13:50 Uhr die Oestinghauser Straße Richtung Stadtmitte und musste in Höhe eines Grillrestaurantes hinter dem Kreisverkehr Schleswiger Ring / Danziger Ring verkehrsbedingt anhalten. Als sie sich mit ihrem Fahrzeug in Warteposition befand, prallte plötzlich ein Motorradfahrer mit einer gelben Crossmaschine auf das Heck ihres Fahrzeugs und und fiel zu Boden. Während die Autofahrerin und ihr Beifahrer mit dem offenbar am Kopf verletzten und benommenen Motorradfahrer sprachen, versuchte dieser fortwährend, seine Maschine zu starten. Als ihm dies schließlich gelungen war, fuhr er wortlos Richtung Oestinghausen davon, ohne sich weiter um die Angelegenheit und die Schadensregulierung zu kümmern. Er wurde beschrieben als etwa 16-19-jähriger und ca. 175 - 180 cm großer Deutscher mit dunkelblonden Haaren. Er trug zur Unfallzeit eine dunkle Jacke, eine blaue Handwerkerhose, einen schwarzen Helm sowie eine dunkle Skibrille. Das am Krad abgelesene Versicherungskennzeichen 963RAH ist aktuell nicht registriert. Die Fahndung nach dem unbekannten Unfallverursacher verlief ohne Erfolg. Die Polizei leitete eine Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Hinweise auf die Identität des Flüchtigen nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

