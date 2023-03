Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer nach Abkommen von der Fahrbahn und Kollision mit einem Baum schwer verletzt

Dargelütz (ots)

Am frühen Abend des 25.03.2023 befuhr ein VW Passat mit einem 25-jährigen Mann die K118 aus Dargelütz kommend in Fahrtrichtung Parchim. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Nach erster ärztlicher Versorgung wurde er in das Klinikum nach Schwerin verbracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Franziska Heidemann

Polizeihauptkommissarin Polizeihauptrevier Parchim

