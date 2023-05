Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede (Ruhr) - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Wickede (ots)

Am 20.05.2023, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Wickede (Ruhr) ein Auffahrunfall. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung des Bahnhofs und beabsichtige nach rechts abzubiegen. Ein 31-jähriger Werler, welcher mit seinem PKW hinter der 30-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Die 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. (ge)

