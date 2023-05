Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Radfahrer möchte nach Hause gefahren werden

Sanitz (ots)

Am Mittwochabend, 10.05.2023, rief ein 53-jähriger Fahrradfahrer gegen 18:00 Uhr auf dem Polizeirevier in Sanitz an. Dieser klang am Telefon stark alkoholisiert und teilte mit, dass er in Tessin mit seinem Fahrrad nach Hause fahren möchte aber ständig, nach kurzer Fahrt, vom Fahrrad falle. Er bat darum, ob ihn nicht die Polizei nach Hause fahren könne? Wenige Minuten später traf eine Funkwagenbesatzung bei dem 53-jährigen Mann ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Die Anzeichen, dass der 53-Jährige zuvor tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren war, verdichteten sich vor Ort, so dass in der Folge eine Blutprobenentnahme angeordnet und von einer Ärztin im Polizeirevier Sanitz durchgeführt wurde. Anschließend brachte die Funkwagenbesatzung den Mann wieder zu seinem Fahrrad zurück. Unter polizeilicher Begleitung schob dieser sein Fahrrad bis zu seiner Wohnadresse. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

