Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Raubdelikt

Anröchte (ots)

Am Samstagabend befanden sich fünf Personen im Alter von 14 bis 19 Jahren gegen 23.10 Uhr auf dem Schulfof der Sekundarschule Anröchte (Im Hagen). Während sie im Bereich einer Sitzgruppe zusammensaßen, näherten sich mehrere unbekannte junge Männer und gesellten sich zu den Jugendlichen. Nachdem zwei der Unbekannten den Jugendlichen eine Musikbox sowie eine schwarze Bauchtasche mit Bargeld und weiterem Inhalt weggenommen hatten, entbrannte eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge steigerte sich die Aggressivität der Täter, sodass einer schließlich eine Bierfasche am Tisch zerschlug und die Geschädigten mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohte. Zudem soll es noch zu einem Würgen am Hals gekommen sein. Letztlich konnten die Beraubten wegglaufen und die Polizei verständigen. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antrefffen der Täter. Die beiden unbekannten Hauptakteure wurden folgendermaßenbeschrieben: Ein Täter etwa 20 Jahre alt, ca 190 cm, schlank, schwarzer Pullover mit lilafarbenen Blitzsymolen, schwarze Adidas Jogginghose, schwarze Nike-Schuhe. Der Mittäter ebenfalls etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm, schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover. Beide sollen sich bei der Tatausführung auch in vermutlich arabischer Sprache unterhalten haben. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Täter nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000 entgegen (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell