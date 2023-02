Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unbekannter Pkw-Fahrer verursacht auf der A 29 in der Gemeinde Großenkneten einen Verkehrsunfall und flüchtet +++Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 26. Februar 2023, gegen 13:20 Uhr, auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück flüchtete der unbekannte Verursacher mit seinem Pkw.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 27-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Mercedes die Autobahn 29 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten wurde sie von einem silbernen VW Golf Plus überholt. Dieser touchierte den Mercedes der 27-Jährigen beim Spurwechsel und entfernte sich vom Unfallort. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wenn Sie Hinweise zum Verursacher haben, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435-93160 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

