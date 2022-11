Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221110.1 Kiel: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kiel (ots)

Im Verlauf der Woche fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet erneut Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende statt. Hauptsächlich stoppten die Polizisten und Polizistinnen Personen, die die Radwege entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhren. Positiv war, dass die Mehrheit der Räder ordnungsgemäß beleuchtet war.

Montag kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 2. Reviers ab 06:30 Uhr Radfahrende im Knooper Weg in Höhe der Einmündung Fleethörn sowie in der Andreas-Gayk-Straße Höhe Eimmündung Hafenstraße. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Beleuchtung.

Grundsätzlich stellten sie fest, dass der Großteil der Räder ordnungsgemäße Beleuchtungseinrichtungen aufwies und die Personen in der Mehrheit helle, reflektierende Kleidung beziehungsweise Warnwesten trugen. Erfreulich war aus Sicht der eingesetzten Kräfte auch die hohe Anzahl der getragenen Helme. Zwei Radfahrer fielen durch Rotlichtverstöße und einer aufgrund des Fahrens auf dem Gehweg auf.

Dienstag führten sowohl das 4. Revier wie auch die Polizeistation Wellsee gleichartige Kontrollen auf dem Ostufer durch. Die Beamtinnen und Beamten des 4. Reviers kontrollierten ab etwa 06:45 Uhr am Theodor-Heuss-Ring zwischen Diedrichstraße und Ostring, im Karlstal in Höhe der Dienststelle sowie auf der Gablenzbrücke. Hier stellten sie insgesamt 17 Radfahrerinnen und Radfahrer fest, die die Radwege in der entgegengesetzten Richtung befuhren. Einem Radfahrer halfen sie spontan bei der Reparatur seines beschädigten Fahrrads, so dass der Mann verkehrssicher weiter radeln konnte.

Ab etwa 07:20 Uhr führten die Polizistinnen und Polizisten aus Wellsee Kontrollen in der Allgäuer Straße sowie in der Preetzer Straße durch. Sechs Radfahrer fielen durch die Nutzung der Radwege in entgegengesetzter Richtung auf. Hinzu kommen fünf Autos, die auf Fahrradstreifen hielten beziehungsweise parkten.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell