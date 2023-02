Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunkener Fahrzeugführer auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst leistet Widerstand bei der Blutentnahme

Delmenhorst (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag, 27. Februar 2023, gegen 01:30 Uhr, auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst wurde ein alkoholisierter Fahrer festgestellt. Dieser leistete im Anschluss bei der Blutentnahme Widerstand.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn waren auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs als ihnen in Höhe der Anschlussstelle Adelheide ein Mercedes auffiel. Der Fahrer hatte Probleme die Spur zu halten und war auffällig langsam unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem war seine Aussprache undeutlich und er hatte Probleme das Gleichgewicht zu halten. Zu einem Atemalkoholtest war der Mann nicht in der Lage.

Der 54-Jährige wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle der Polizei Delmenhorst gefahren. Eine Durchführung der Blutentnahme konnte nur unter Anwendung von Zwang durchgeführt werden, da sich der Mann sperrte.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Des Weiteren wurde aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland eine Sicherheitsleitung einbehalten.

