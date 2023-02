Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 im Bereich Delmenhorst +++ Eine Person schwer verletzt +++ Sperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 26. Februar 2023, gegen 17:15 Uhr, auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst wurde eine Person schwer verletzt. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Oldenburg erfolgte bis ca. 22:00 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt kam ein 56-Jähriger Mann aus Wiefelstede mit einem VW Touran mit einem Reifenschaden auf dem Verzögerungsstreifen des Autobahndreiecks Delmenhorst der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zum Stehen. Ein 25-jähriger Mann aus Harpstedt fuhr mit seinem Ford auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. In der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 25-Jähirgen und dem VW. Der Ford kam nach dem Zusammenstoß auf dem rechten Fahrtstreifen zum Stillstand. Ein herannahender 33-jähriger Transporterfahrer aus Delmenhorst kollidierte mit dem Ford. Bei dem Unfall wurde der 25-jährige Mann schwer verletzt. Zunächst wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach erster medizinischer Einschätzung war die Landung auf der Autobahn nicht erforderlich. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Für die Reinigung der Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und die Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn bis ca. 22:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell