POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Gebrochene Bremsscheibe bei einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Dötlingen +++ Transporter mit 40 % Überladung

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, den 26.02.2023, um 10:33 Uhr wurde in der Kaiserstraße in Wildeshausen ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster. Alle zwölf Bewohner der nicht betroffenen Wohnung hatten bereits das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Der 51-jährige ...

