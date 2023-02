Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Sachbeschädigung an PKW in Nordenham; Verkehrsunfallflucht in Burhave

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an Pkw / Zeugenaufruf:

In der Nacht zu Freitag, den 24.02.2023, wurde in der Schulstraße, Nordenham, ein geparkter Pkw Peugeot mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert. Da die Substanz sich nicht einfach entfernen ließ, wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf:

26969 Butjadingen, Rudolf-Kinau-Straße

Am Freitag, den 24.02.2023, zwischen 11.00 und 11.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Burhave, ein geparkter Pkw der Marke Hyundai, von einem bisher unbekannten Pkw-Führer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 700,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell