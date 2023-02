Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Pkw- Brand auf der B 437; Garagenbrand in Rodenkirchen

Delmenhorst (ots)

Pkw- Brand auf der B 437:

26935 Stadland, Havendorf, B 437

Am Samstag, den 25.02.2023, gegen 03.40 Uhr, bemerkte ein 38-jähriger Bremerhavener, welcher auf der B 437 aus Richtung Stotel kommend, in Richtung Wesermarsch fuhr, dass sein Pkw kurz hinter dem Wesertunnel qualmte. Er hielt an und stellte fest, dass sein Pkw offensichtlich, aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geraten war. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Nordröhre des Wesertunnels fast zwei Stunden gesperrt werden. Da der Fahrer Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe am PKW und an der Fahrbahn können noch keine Angaben gemacht werden.

Garagenbrand:

26935 Stadland, Rodenkirchen

Am Samstag, den 25.02.2023, gegen 10:40 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen, als im Ortskern von Rodenkirchen mehrere Gegenstände in einer Garage in Brand gerieten.

Die 71-jährige Hauseigentümerin wurde leicht verletzt von einer Rtw-Besatzung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und zum Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

