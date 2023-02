Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf Lkw auf

Altenburg (ots)

Nobitz/ Neuenmörbitz: Der Fahrer (63) eines Lkw MAN befuhr die L 3095 von Neuenmörbitz in Richtung Meusdorf. Am Abzweig zur Kiesgrube bog der Fahrer nach links ab. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw VW fuhr ebenfalls in diese Richtung. In einer leichten Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw und kollidierte dabei mit dem davor abbiegenden Lkw des 63-Jährigen, der sich bereits auf der Gegenspur befand. Der Fahrer des Pkw VW wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab. Am Lkw MAN entstand ebenfalls Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell