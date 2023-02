POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Brandeinsatz endet mit Ingewahrsamnahme eines Nachbarn

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen wollte ein 34-jähriger mit seinem Mercedes von der Autobahnanschlussstelle Adelheide kommend, auf die Adelheider Straße auffahren. Dabei übersah er einen 29-jährigen Fußgänger der auf dem örtlichen Gehweg unterwegs war und fuhr diesen an. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ...

