Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verendete Katzen in Wohnhaus entdeckt

Lippstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:16 Uhr, machten Zeugen die Polizei auf extremen Verwesungsgeruch an einem Wohnhaus in der Straße Im Rosenthal aufmerksam. Im Zuge der darauf folgenden Einsatzmaßnahmen konnten im Haus ca. 50 - 60 Katzen in teils extrem schlechten Zustand vorgefunden werden. Manche von ihnen waren bereits verendet. Aufgrund des beißenden Gestankes können die Räumlichkeiten nur mit Atemschutz betreten werden. An den noch laufenden Einsatzmaßnahmen sind Beamte der Polizei, der Feuerwehr, der Ordnungsbehörde, des Veterinäramtes sowie Mitarbeiter des Tierschutzes beteiligt. Die Hintergründe die zu dieser schrecklichen Situation geführt haben, werden nun Ziel der Ermittlungen sein. Die hierfür verantwortlichen Katzenhalter konnten noch nicht angetroffen werden.

(avo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell