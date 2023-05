POL-IZ: 230516.3 Tensbüttel-Röst: Einbruch in Sportlerheim

Heide (ots) - Am Freitagabend hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in seiner Wohnung einen Brand gelegt und ist geflüchtet. Nachbarn bemerkten das Feuer und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte in der Nacht zum Samstag. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen 22.20 Uhr nahmen Bewohner eines Hauses in der Gorch-Fock-Straße Brandgeruch und Qualm im Hausflur ...

