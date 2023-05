Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230515.1 Heide: Haftbefehl nach Brandlegung

Heide (ots)

Am Freitagabend hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in seiner Wohnung einen Brand gelegt und ist geflüchtet. Nachbarn bemerkten das Feuer und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte in der Nacht zum Samstag. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 22.20 Uhr nahmen Bewohner eines Hauses in der Gorch-Fock-Straße Brandgeruch und Qualm im Hausflur wahr. Sie verließen umgehend das Objekt, informierten Nachbarn und betätigten den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten als Brandort die Wohnung eines 40-Jährigen aus, der nicht anwesend war. Sie löschten das Feuer, bei dem ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand. Ein männlicher Bewohner des Gebäudes zog sich eine Rauchgasintoxikation zu, konnte nach einer Erstversorgung vor Ort jedoch wieder entlassen werden. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich ein Mitarbeiter der Feuerwehr zudem leicht.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Heider Brandsachbearbeiter erhärtete sich der Verdacht, dass der Bewohner der brandbetroffenen Wohnung das Feuer vorsätzlich gelegt haben dürfte. Seine Festnahme erfolgte am frühen Samstagmorgen in Heide. Zu dem Sachverhalt ließ sich der Beschuldigte bisher nicht ein.

Eine Vorführung des Mannes vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erfolgte am Sonntagvormittag. Eine Haftrichterin erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl wegen des mehrfachen versuchten Mordes. Mittlerweile befindet sich der Heider in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Beamten der Heider Kripo bitten im Zuge der Ermittlungen darum, dass sich Zeugen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen in der Gorch-Fock-Straße gemacht haben, unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

