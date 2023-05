Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230512.2 Meldorf: Einbruch in Baustellencontainer

Meldorf (ots)

In der Nacht zu heute brachen unbekannte Täter in einen Baustellencontainer auf einer Baustelle in der Straße Osterhof in Nordermeldorf ein. Entwendet wurden unter anderem Rüttelplatten und Werkzeug im Wert von ca. 15000 EUR. Ein nicht näher erkennbares Fahrzeug wurde um 02.37 Uhr von einer Außenkamera erfasst, wie es sich zur o.g. Uhrzeit Uhr vom Baustellengelände über den Kirchweg in Fahrtrichtung Norden entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf ein Fahrzeug oder Personen geben können, die sich zur fraglichen Zeit am oder in der Nähe vom Tatort aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Meldorf unter der Telefonnummer: 04832/2035-0.

Sandra Egge

