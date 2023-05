POL-IZ: 230512.1 Lägerdorf: Einbruch in Lägerdorfer Tankstelle - Tatverdächtige ermittelt

Lägerdorf (ots) - Gegen 01.00 Uhr heute Nacht schlugen unbekannte Täter eine Scheibe der SB-Tankstelle in Lägerdorf ein. Sie gelangten durch das entglaste Fenster in den Innenraum und entwendeten dort diverse Schachteln Zigaretten sowie mehrere kleine Flaschen Schnaps. Ein Zeuge sah drei jugendliche Personen vom Tatort in Richtung Breitenburg weglaufen. Eine davon war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Es ...

