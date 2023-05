Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230510.2 Albersdorf: Ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Albersdorf (ots)

Am Donnerstag, den 4. Mai 23, kontrollierten Polizeibeamte um 15 Uhr einen 19jährigen Autofahrer beim Supermarktparkplatz an der Straße Karkloh. Der junge Mann kam aus Seevetal und unternahm eine Spritztour mit einem zuvor günstig erworbenen BMW. Die angebrachten Kennzeichen entwendete dieser am gleichen Tag im Raum Hamburg-Harburg und startete eine Ausflugstour durch Schleswig-Holstein, um dort einen Bekannten zu besuchen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung durch Benutzung gestohlener Kennzeichen und Verstoßes gegen die Zulassungs- und Versicherungspflicht. Die Beamten stellten die gestohlenen Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sicher.

