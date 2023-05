Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230509.2 Büsumer Deichhausen: Dieb schleicht sich während der Gartenarbeit ins Haus und entwendet Wertsachen-Polizei macht aufmerksam auf Diebe zu Beginn der Gartensaison

Büsumer Deichhausen (ots)

Das Wetter wird schön und die Gartenbaumärkte locken mit Angeboten für Heim und Garten. Während nun die Hausbewohner das gute Wetter nutzen und sich draußen aufhalten, nutzen Diebe die günstige Gelegenheit und schleichen sich ins Haus. Hier wird mit geschultem Blick nach Wertsachen gesucht und in kürzester Zeit sind die Täter verschwunden. Die Letzte Tat ereignete sich am 29. April 23 im Wiesengrund in Büsumer Deichhausen. Während der Gartenarbeit der Bewohnerin am Nachmittag schlich sich ein unbekannter Täter vermutlich über die Auffahrt zur unverschlossenen Garage und von dort zur Terrassentür. Im Haus entwendete er Bargeld, Schmuck und die komplette Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Diese besondere Form des Diebstahls ist den Kollegen der Kriminalpolizei keinesfalls unbekannt und kommt gelegentlich vor. Daher bittet die Polizei zum Start in die Gartensaison offene Türen und Fenster besonders im Blick zu behalten.

