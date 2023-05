Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230509.1 Itzehoe: Lastwagen kollidiert mit Rad im Kreisverkehr Adler

Itzehoe (ots)

Am Montag um 6:56 Uhr fuhr eine 50jährige LKW-Fahrerin auf der Lindenstraße von der A23 kommend Richtung Dithmarscher Platz. Als diese in den Kreisverkehr einfuhr, stieß sie gegen einen 52jährigen vorfahrtberechtigten Radfahrer. Dieser stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nicht. Das Hinterrad war jedoch vollkommen verzogen, so dass das Rad nicht mehr genutzt werden konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell