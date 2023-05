Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 30508.7 Heide: Drogenfahrt endet in Polizeikontrolle

Heide (ots)

Am Sonntag gegen 14 Uhr geriet ein 25jähriger Autofahrer aus Heide ins Visier einer Polizeistreife, nachdem dieser in der Hamburger Straße über eine rote Ampel fuhr. Sie folgten dem Fahrzeug und stoppten den Fahrer in der Straße Lüttenheid. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit ergab ein Drogenvortest Hinweise auf den Konsum von THC und Kokain. Alkohol hatte der Fahrer nicht getrunken. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Heider erwartet nun ein Verfahren wegen eines Rotlichtverstoßes und Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel.

