POL-IZ: 230508.6 Marne: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots) - Am Samstag um 12:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 49jährigen Autofahrer auf dem Supermarktparkplatz an der Großen Paaschburg. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Itzehoer nicht vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, es erfolgt eine Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

