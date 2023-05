Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230509.3 Pahlen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt- Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Pahlen (ots)

Am Dienstag um 10 Uhr fuhr ein 79jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße L172 aus Richtung Pahlen kommend, um in einer Einmündung Richtung Schalkholz abzubiegen. In der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 82jährigen Radfahrerin. Diese stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Unfallzeugen halfen der Verletzten, waren bei der Unfallaufnahme der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Ihre Aussagen werden zur Unfallermittlung benötigt. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tellingstedt unter 04838-2049910 zu melden.

