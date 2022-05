Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Betrunkener Fahrzeugführer gefährdet womöglich Andere - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein blauer Kastenwagen der Marke Piaggio beobachtet, welcher von der Henkel-Teroson-Straße über den Kurpfalzring bis in die Dischingerstraße fuhr. Der PKW sei nach Angaben der Zeugin hierbei mehrmals in den Gegenverkehr geraten und habe womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Rahmen einer Fahndung konnten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd den geparkten PKW in der Dischingerstraße feststellen. Im Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte den 41-jährigen verdächtigen Fahrzeugführer fest. Dieser war mit über 2,8 Promille stark alkoholisiert und musste im Anschluss auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit ermittelt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 telefonisch zu melden.

