Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230510.1 Itzehoe: Dieb nutzt Gartenarbeit und entwendet Wertsachen

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 15:30 Uhr erledigte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Pünstorfer Straße Gartenarbeiten im rückwärtigen Bereich. Als diese nach einer Stunde ihr Haus betrat, bemerkte sie, dass ein unbekannter Täter in der Zwischenzeit die Räumlichkeiten betreten und Schmuck und Bargeld entwendet hatte. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit, wenn bei Gartenarbeiten Türen und Fenster unverschlossen bleiben. Täter nutzen diese Gelegenheiten aus und agieren sehr schnell. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits am 29.April 23 in Büsumer Deichhausen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell