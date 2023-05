Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230511.1 Einbruch in Lägerdorfer Tankstelle

Gegen 01.00 Uhr heute Nacht schlugen unbekannte Täter eine Scheibe der SB-Tankstelle in Lägerdorf ein. Sie gelangten durch das entglaste Fenster in den Innenraum und entwendeten dort diverse Schachteln Zigaretten sowie mehrere kleine Flaschen Schnaps. Ein Zeuge sah drei jugendliche Personen vom Tatort in Richtung Breitenburg weglaufen. Eine davon war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 EUR. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können und diese unter der Telefonnummer: 04821/602 - 0 mitteilen.

