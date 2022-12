LPI-J: Fußgängerin angefahren

Weimar (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Umgehungsstraße. Am Abzweig zur Erfurter Straße staute sich der Verkehr aufgrund der rotzeigenden Ampel. Diesen Umstand übersah die Fahrerin eines Skoda und fuhr auf einen Renault auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin (21) des Renault leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

